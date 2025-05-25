В МИД РФ высказались о нападении на посольство в Швеции

Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство России в Швеции.

Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Завтра Стокгольм получит ноту протеста. <...> Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции», — сказала дипломат.

Несколькими часами ранее неизвестные сбросили на здание посольства России в Швеции с помощью дрона емкость с краской. По данным дипмиссии, оператором беспилотника была использована стеклянная емкость, которая могла нанести тяжелые увечья людям. В диппредставительстве отметили, что неоднократно обращались в МИД Швеции для урегулирования ситуации, однако результатов это не принесло.

Источник: Gazeta.Ru