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Стала известна реакция американцев на пошлины Трампа

First News Media11:16 - Сегодня
Стала известна реакция американцев на пошлины Трампа

Большинство американских граждан считают, что введенные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины негативно сказались на их финансовом положении.

Такие данные приводит опрос общественного мнения, проведенный исследовательской службой The Harris Poll для агентства Bloomberg.

По данным исследования, порядка 56% респондентов выразили уверенность, что в результате введенных пошлин их семейный бюджет стал хуже. При этом 52% выразили мнение, что обещанные властями США будущие выгоды не стоят нынешних экономических проблем, тогда как 69% опрошенных американцев сказали, что ожидают роста цен после введения пошлин.

Опрос проводился в период с 8 по 10 мая, в нем приняли участие свыше двух тысяч американцев.

Источник: Gazeta.Ru

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