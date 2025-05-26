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Фархад Мамедов: Начнется ли оттепель в отношениях Азербайджана и Франции?

First News Media13:18 - Сегодня
Фархад Мамедов: Начнется ли оттепель в отношениях Азербайджана и Франции?

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал гражданина Франции, который был осужден за хулиганство в Азербайджане.

Все это произошло после теплой встречи президентов Азербайджана и Франции на полях ЕПС в Албании. Наверняка, данная теплая встреча была или до, или же после дипломатических контактов, которые остались в тени.

Общеевропейский контекст

В данном гуманистическом шаге Баку прослеживается и общеевропейский контекст. ЕС проявил волю и отправил Каю Каллас в Баку, результатом визита которой стал анонс восстановления динамики отношений Азербайджана и ЕС. Для Баку в первую очередь важны отношения с ЕС!

Однако в Брюсселе не могут игнорировать Париж. То есть, Брюссель предпринял первый шаг в отношении Баку, за которым последовал данный шаг Баку... Все логично, и Азербайджан не отходит от своих позиций. Нормализация с ЕС проходит с той точки, в которой они испортились... ЕС не станет посредником между Азербайджаном и Арменией, нормализация отношений подразумевает исключительно двустороннюю повестку...

Цель Баку заключалась в маргинализации Франции в ЕС по теме Южного Кавказа. Принципиальная и последовательная позиция Азербайджана привела ЕС к той точке, когда без контактов с Азербайджаном невозможно оформить политику в направлении Центральной Азии и самого Южного Кавказа. Перед ЕС был выбор: или идти по французскому направлению, или же менять курс на более прагматичный... Похоже, что выбор сделан в пользу прагматики...

А что дальше?

Взаимоотношения Азербайджана и Франции испорчены по инициативе Франции и ее проармянской позиции. У Франции ничего не получилось в переговорном треке между Азербайджаном и Арменией. В региональном контексте также провал - Париж не смог оформить связку Армения-Грузия, чтобы иметь хоть какую-то логически обоснованную ось в регионе. В активе Франции только Армения - миссия ЕС, сотрудничество в ВПК, помощь Франции...

Что может еще хотеть Франция от Азербайджана?

Французский хулиган не единственный гражданин Франции, кто арестован в Азербайджане. Есть еще один, и статья у него шпионаж...

Также Париж раздражает деятельность Бакинской Инициативной группы, которая сконцентрировалась на колониализме Франции.

А что может хотеть Азербайджан от Франции?

Отмена резолюций парламента Франции по Карабаху.

Сворачивание саботажа в отношениях Азербайджан-ЕС, Азербайджан-НАТО.

Что наиболее реалистично?

Можно сказать точно, что отменить резолюции парламента Франции невозможно. Точно так же невозможно ограничить деятельность Бакинской Инициативной группы - это уже институт и он оброс сетью. То есть, в повестке есть темы, которые имеют долгосрочную тенденцию и будут использоваться друг против друга.

Наиболее реалистично выглядит сценарий, по которому происходит стабилизация и постепенная нормализация отношений между Азербайджаном и Францией. Главный тренд в этой нормализации - свести проблемы в двусторонний формат, вывести отношения Азербайджан-ЕС и Азербайджан-НАТО из французского деструктивного влияния.

Для Азербайджана на данном этапе важно трансформировать французские активности в регионе в конструктивное русло. Учитывая степень вовлечения Франции в армянские дела, задача эта непростая. Но, как видим, последние процессы создают основания полагать, что задача выполнимая. Иначе у Азербайджана есть, чем отвечать и проводить свою повестку, несмотря на противодействие таких крупных игроков, как Франция.

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