Роберт Фицо: Мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном станет мощным сигналом Европе

Мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном станет мощным сигналом Европе о том, что конфликты могут быть разрешены путем дипломатического диалога. И Словакия готова полностью поддержать вас в ваших усилиях.

Об этом заявил в ходе выступления на международной конференции в Иреване премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передают армянские СМИ.

«Объявление, сделанное ранее в этом году, стало решающим шагом на пути к прочному миру и безопасности в регионе. Важно сохранить этот импульс и обеспечить плавное завершение этого процесса обеими сторонами», - сказал он.