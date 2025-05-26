Бишкек готов предоставить площадку Иревану и Баку для подписания мирного соглашения

Кыргызстан готов предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу на встрече в Иреване с армянским коллегой Аленом Симоняном. Его слова приводит пресс-служба Национального собрания Армении.

По ее информации, Симонян в разговоре коснулся уже готового проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном, отметив, что армянская сторона готова его подписать.

«В ответ спикер парламента Кыргызстана отметил, что Бишкек готов предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении пресс-службы армянского законодательного органа.

Источник: ТАСС