Бишкек готов предоставить площадку Иревану и Баку для подписания мирного соглашения
Кыргызстан готов предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Об этом заявил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу на встрече в Иреване с армянским коллегой Аленом Симоняном. Его слова приводит пресс-служба Национального собрания Армении.
По ее информации, Симонян в разговоре коснулся уже готового проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном, отметив, что армянская сторона готова его подписать.
«В ответ спикер парламента Кыргызстана отметил, что Бишкек готов предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении пресс-службы армянского законодательного органа.
Источник: ТАСС
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