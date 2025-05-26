Халид аль-Гейт: Борьба с исламофобией должна сопровождаться превентивными мерами, просветительскими программами и эффективной политикой

Собравшись на сегодняшней международной конференции, мы не просто размышляем над одной проблемой, но и обдумываем наши общие обязательства по построению гуманного, справедливого и толерантного мира. В этом контексте подход Азербайджана к мультикультурализму, межконфессиональной гармонии, а также его последовательная и эффективная борьба с исламофобией являются весьма показательными.

Об этом заявил генеральный секретарь Высшего комитета человеческого братства Халид аль-Гейт, выступая на проходящей 26 мая в Баку международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

Он сказал, что одной из главных задач является поощрение сосуществования, в частности создание атмосферы взаимопонимания и уважения между общинами разных религий. Этот процесс должен начинаться с основы – со школы. По мере формирования молодого поколения ему необходимо прививать ценности толерантности, братства и сосуществования. В этом отношении важную роль играют просветительские мероприятия, содержащиеся в учебниках посылы и учебные программы.

«Борьба с исламофобией не должна ограничиваться только реакцией, но должна также сопровождаться превентивными мерами, просветительскими программами и эффективной политикой. Для этого важно реализовать в различных странах специальные программы и стратегические планы.

Пропаганда принципов толерантности, взаимопонимания и братства между людьми является одним из главных условий благополучия и будущего общества. Создание стабильности и безопасности в обществе – один из самых ценных вкладов, который мы можем передать последующим поколениям», - добавил генеральный секретарь Высшего комитета человеческого братства.

Источник: АЗЕРТАДЖ