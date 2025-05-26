Франция и Армения планируют закрепить стратегические отношения

Армения и Франция планируют документально оформить фактически существующие стратегические отношения, сказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Иреване.

«Отношения между нашими странами и народами уже по большей части стратегические. Учитывая все те сферы сотрудничества, о которых говорилось ранее. Это касается и сотрудничества в инфраструктурных, технологических проектах и ряде программ, которые осуществляются французскими регионами», — сказал министр, передают армянские СМИ.

Барро сообщил, что они планируют вместе с Араратом Мирзояном оформить это сотрудничество документально, подготовив проект стратегического партнерства. Кроме того, стратегическое партнерство охватит новые программы и проекты на несколько десятилетий, в том числе в сфере обороны, отметил он.

В свою очередь глава армянского МИД Арарат Мирзоян обратил внимание на то, что страны сотрудничают в таких направлениях и сферах, в которых не взаимодействуют даже государства, имеющие документ о стратегическом сотрудничестве.

«Как было уже сказано, мы будем работать в этом направлении, чтобы наше глубокое сотрудничество получило правильное название и определение на бумаге», - сказал Мирзоян.

В ходе той же пресс-конференции Барро отметил, что Франция откроет консульское агентство в Горисе.