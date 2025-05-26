Айхан Гаджизаде: Заявления Пашиняна ставят под сомнение приверженность Армении миру

Позиция, вновь озвученная премьер-министром Армении, демонстрирует неготовность Иревана внести изменения в Конституцию с целью устранения территориальных претензий и устранить существующие проблемы на пути к миру. Это, в свою очередь, вызывает вопросы относительно реальной приверженности Армении мирному процессу.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные им в ходе «Ереванского диалога».

По его словам, игнорирование призывов к официальному роспуску Минской группы и увязывание ее с мирным соглашением ставит под сомнение, почему Армения всеми средствами пытается сохранить этот устаревший механизм, который уже не соответствует нынешним реалиям региона.

Гаджизаде напомнил, что Азербайджан на законных основаниях потребовал роспуска Минской группы, так как конфликт, находившийся в ее мандате, урегулирован:

«Затягивание с этим шагом лишь усиливает сомнения в намерениях Армении. Хотя конфликт между Азербайджаном и Арменией завершился освобождением азербайджанских территорий от 30-летней оккупации, утверждение о том, что роспуск Минской группы якобы направлен на «перенос конфликта с территории Азербайджана на суверенную территорию Армении» — полная манипуляция. Такой подход Армении свидетельствует о том, что она не считает конфликт завершенным и выступает за сохранение Минской группы».

Говоря о высказываниях премьер-министра Армении по вопросу Западного Азербайджана, представитель МИД отметил, что они являются искажением фактов и откровенным отрицанием неотъемлемых прав азербайджанцев, которые ранее составляли большинство населения Армении:

«Ссылки на Общество Западного Азербайджана не следует воспринимать как территориальные претензии. Вопрос Западного Азербайджана — это вопрос прав человека, и он нацелен на обеспечение безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке со стороны Армении».

Что касается открытия транспортных маршрутов, Айхан Гаджизаде добавил, что позиция Азербайджана по вопросу беспрепятственного транзита соответствует принципам регионального сотрудничества и экономической интеграции и никоим образом не может рассматриваться как неуважение к суверенитету Армении:

«Сопротивление со стороны Армении и предложение сложных транзитных маршрутов тормозит прогресс и противоречит заявлениям о важности регионального сотрудничества. Для достижения устойчивого мира Армения должна внести соответствующие изменения в свою Конституцию, устранив территориальные претензии, и без всяких условий поддержать роспуск Минской группы. Условия, выдвигаемые Азербайджаном, — это не препятствия, а легитимные шаги для обеспечения регионального мира и стабильности».