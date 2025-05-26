Узбекистан и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере медиа и коммуникаций

Сегодня в Ташкенте состоялась встреча представителей пресс-служб государственных органов Азербайджана с первым заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Дильшодом Саиджановым.

Мероприятие прошло в рамках визита азербайджанской делегации в Узбекистан, организованного Агентством развития медиа (MEDİA) совместно с Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества, обмена опытом и взаимодействия в области повышения медиаграмотности, медиаобразования и медиакомпетентности.

Дильшод Саиджанов предоставил информацию о медиаполитике Узбекистана, цифровых коммуникационных стратегиях, а также об особенностях взаимодействия государственных структур со СМИ и блогосферой.

В свою очередь заведующая отделом коммуникаций — пресс-секретарь Агентства развития медиа Саида Шафиева отметила значимость совместных усилий в борьбе с дезинформацией и ложными нарративами.

Участники встречи обсудили перспективы укрепления партнерства и обмена опытом в информационно-коммуникационной сфере. Было подчеркнуто, что развитие международного сотрудничества в области медиа способствует институциональному росту, внедрению передовых практик и эффективному реагированию на современные вызовы в сфере коммуникаций.

Фарида Багирова , Ташкент