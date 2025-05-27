Этническая чистка азербайджанцев в Армении и современная повестка Западного Азербайджана

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Исторический контекст

Вторая и третья четверти ХIХ века явились периодом освоения армянства на новых землях и в системе российской государственности. В этот период на Южном Кавказе на территориях Иреванского и Нахчыванского азербайджанских ханств была создана Армянская область. Позднее российские монархи об этом сильно пожалеют и в 1849 году переименуют ее в Эриванскую губернию Кавказского наместничества Российской империи.

В последней четверти века, почувствовав себя уверенно, армяне начали проявлять свою террористическую, предательскую сущность. В результате уже в 1882 году царь, Александр III, принимает решительные меры против армянского национализма и дает соответствующее указание министру внутренних дел Толстому. В рамках этих мер в 1885 году было закрыто 160 армянских приходских школ. В конце 1880-х распоряжением правительства почти все армяне были уволены с высоких государственных должностей в России. В марте 1889 года вышел царский Указ об исключении истории и географии Армении из школьных учебных планов.

1897 году Царский наместник на Кавказе, князь Григорий Сергеевич Голицын обратил внимание царя на опасную тенденцию. Речь шла о том, что в Тифлисе и Баку армяне захватили всю власть, а «армянская церковь способствует революционизированию местного населения». «…С самого начала ХХ века армяне все настойчивее стали предъявлять претензии на «свои» земли и обосновывать воссоздание на них армянского государства. Естественно, что все это возмущало автохтонов – азербайджанцев, грузин, курдов и других, - предки которых не знали, кто такие эти армяне» [Лекис, Альгимантас. Переселение народов на Кавказе ХХ в. – Вильнюс: Институт науковедения, 2016, с.81].

Вследствие этого в 1902 году российский царь Николай II издал Указы о конфискации имущества армянской церкви и о закрытии армянских школ, а также о полном отстранении армян от участия в городских выборах.

А когда в 1903 году российские власти взяли под контроль (наложили секвестр) имущество Эчмиадзина, каталикос Мкртыч публично проклял царствующий дом Российской империи [См.: Лекис, Альгимантас. Переселение народов на Кавказе ХХ в. – Вильнюс: Институт науковедения, 2016, с. 89]. Русская Православная Церковь предала армянскую церковь анафеме.

Князь Г.С.Голицын заботился о безопасности российской государственности и поплатился за это жизнью. В октябре 1903 года член армянской террористической организации «Гнчак» тяжело ранил Г.С.Голицына. Получивший кинжальные удары в голову, он вскоре скончался. По ходившим тогда слухам, террористы вынесли решение обезглавить князя и выставить его голову на Ереванской площади в Тифлисе.

Накануне Первой русской революции во многих армянских церквях и приходах по всему Кавказу были обнаружены тайники оружия, боеприпасов, нелегальные типографии. Царское самодержавие поняло, что так называемые «стихийные» волнения на Кавказе управляются из-за рубежа и осуществляются они через армянские организации, главным образом через армянскую партию «Дашнакцутюн».

Череда покушений армянских террористов на государственных чиновников вынудила Николая II запретить деятельность партии «Дашнакцутюн» за систематическую подрывную деятельность.

Теперь уже всем известно, что до начала XX века территория современной Республики Армения была многонациональной. Согласно историческим источникам, на территории Армянской ССР проживало значительное количество азербайджанцев (в исторической терминологии — мусульман-турок, тюрков, а позже — азербайджанцев). До 1918 года многие регионы, особенно в Зангезуре, Иреване, Даралагязе, Нахчыване, были населены преимущественно мусульманским населением, и, прежде всего, азербайджанцами.

По следам событий армянский учёный С.Заварян утверждал, что во время истребления азербайджанцев в 1905 году в Шуше были сожжены 12, в Джаванширском районе - 15, в Джебраиле - 5, в Зангезуре - 43, всего - 75 мусульманских тюркских сёл [См.: Заварян, С. Экономические условия Карабаха и голод 1905-1907 гг. Перевод с армянского, - Санкт Петербург (СПб), 1907, с. 61].

Армянский терроризм в первом десятилетии ХХ века достиг таких масштабов, что в 1912 году в Санкт-Петербурге состоялся нашумевший длительный судебный процесс над армянской националистической партией «Дашнакцутюн» с привлечением к ответственности 159 обвиняемых и участием 850 свидетелей.

Эти жесткие меры были адекватным ответом на коварные намерения дашнаков подорвать устои российской государственности.

Из армянских источников мы усматриваем, что в результате переселения на Кавказ в 1914-1916 гг. еще 350 000 армян [См.: История армянского народа. – Ереван: Издательство Ереванского университета, 1980, с. 268] их численность в Эриванской губернии (бывшая территория Иреванского и Нахчыванского ханств) достигла 669 871 [См.: Кавказский календарь на 1917 год. Типография Канцелярии Наместника Е.И.В. на Кавказе, 1916, с. 219].

В 1918 году на азербайджанских землях все-таки было создано первое армянское государство. К сожалению, впоследствии соответствующих выводов из опыта Российской империи не сделал и Советский Союз. Сепаратизм и терроризм армян, в том числе в нагорной части Карабаха инициировали развал СССР. Сегодня армянское лобби в России ведет ее к развалу и делает это, без сомнений, сознательно.

Массовые депортации и этнические чистки в ХХ веке

В 1918–1920 годы, в период Первой Республики Армения армянские вооружённые формирования осуществляли насильственное изгнание азербайджанцев с их исторических земель. В частности, в Иреванской губернии было уничтожено более 600 азербайджанских сёл, а около двух миллионов азербайджанцев были изгнаны со своих родных мест. Более 500 тысяч человек стали жертвами насилия и депортации.

В 1948–1953 годы во исполнение постановления Совета Министров СССР "О переселении азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Аразскую равнину Азербайджанской ССР" было организовано массовое переселение около 100 тысяч азербайджанцев из Армянской ССР в Курдистанский регион Азербайджанской ССР (нынешний Мингячевир, Шамкир, Гянджа и др.). Инициатором постановления был советский государственный деятель, этнический армянин Анастас Микоян.

В 1987–1991 годы, в период эскалации армяно-азербайджанского конфликта в конце 1980-х – начале 1990-х годов, из Армении были вынуждены бежать от 300 до 350 тысяч этнических азербайджанцев. Всё азербайджанское население Армении было изгнано, что делает этот случай одним из наиболее значимых актов этнической чистки в регионе.

Изгнание азербайджанцев с территории современной Армении сопровождалось политикой армянских властей по уничтожению материальных свидетельств их присутствия, культурного наследия. Было разрушено более 3500 памятников истории и культуры, 500 кладбищ и 391 мечеть. В селах, где когда-то проживали этнические азербайджанцы, подверглись вандализму жилые дома, мечети, святыни албанской эпохи, образцы расписных камней, надгробные плиты и многое другое.

Современная повестка: Западный Азербайджан

Термин «Западный Азербайджан» используется в Азербайджане для обозначения территории современной Республики Армения, откуда были изгнаны этнические азербайджанцы. Это не означает официальное территориальное притязание, но отражает стремление к восстановлению прав вынужденных переселенцев. Современная Республика Армения была создана на исторических территориях азербайджанского Иреванского ханства

В 2022 году была основана Община Западного Азербайджана, правопреемница функционировавшего с 1989 года Азербайджанского общества беженцев. Организация занимается:

Проведением переписи членов Общины с помощью служб регистрации населения Азербайджанской Республики и других стран, где проживают западные азербайджанцы.

Разработкой концепции возвращения азербайджанцев в Армению, включая подготовку плана по возвращению и поиск международного партнёра-исполнителя, предпочтительно Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Деятельность Общины Западного Азербайджана уже пользуется международной поддержкой. В декабре 2024 года в Баку прошла II международная конференция "Право на возвращение: продвижение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении", организованная Общиной Западного Азербайджана. В конференции приняли участие более 200 представителей из 51 страны, включая членов парламента, общественно-политических деятелей, активистов гражданского общества и учёных. Участники отметили, что принудительное переселение азербайджанцев из Армении остаётся большой несправедливостью и является серьёзным нарушением прав человека. Право на возвращение было признано как фундаментальное право человека, закреплённое в международном праве.

А 21 мая 2025 года в Анкаре состоялась международная конференция на тему «Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека». Организаторами мероприятия выступили Община Западного Азербайджана и Общественное объединение «Дом Азербайджан-Турция» при партнерстве Бакинского международного центра мультикультурализма, Университета АДА и Центра анализа международных отношений. В конференции принимали участие около 250 человек из Азербайджана и Турции, в том числе депутаты Великого национального собрания Турции (ВНСТ), представители государственных структур, ректоры университетов, ученые и предприниматели, представители неправительственных организаций и медиа. Обращаясь к участникам конференции, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что вопрос возвращения западных азербайджанцев на их исторические земли в Армении вышел на уровень международной повестки. «Мы требуем восстановления прав, а не изменения границ. Армения должна прекратить попытки представить законное стремление людей к возвращению как агрессию», — добавил Алиев.

Армения отвергает возможность возвращения азербайджанцев, указывая на безопасность, этническую совместимость и другие причины. Тем самым она косвенно признает этнические чистки, которые являются преступлением против человечности. Международные организации, включая ООН, в большинстве случаев признают право на возвращение, но уклоняются от прямого вмешательства в конкретные споры без согласия сторон. Азербайджан рассматривает возвращение как ключевой гуманитарный вопрос и один из этапов полного урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

История этнической чистки азербайджанцев из Армении — это важная, но часто забываемая часть карабахского конфликта и истории Южного Кавказа. Требование возвращения азербайджанцев на их земли не является территориальными претензиями к современной Армении. Это восстановление исторической справедливости и реализация фундаментального права азербайджанского народа, основанного на международных нормах. Современная повестка Западного Азербайджана отражает не только стремление к возвращению изгнанных со своих земель азербайджанцев, но и поиск механизмов мирного сосуществования. Реализация права на возвращение зависит от политической воли сторон и международной поддержки этого процесса.