В Армении отложили рассмотрение закона об «откупе» от армии

Внеочередное заседание постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, на котором должен был обсуждаться «откуп» от армии, перенесено с целью доработки.

Ранее правительство Армении одобрило законопроект депутата власти Айка Саркисяна на «откуп» от армии. Председательствующий в комиссии Армен Хачатрян заявил, что нужно детально обсудить проект, после чего он будет включен в повестку комиссии, передают армянские СМИ.

Оппозиционный депутат Гегам Манукян счел непонятным, почему за две минуты до начала заседания его перенесли. По его предположению, это связано с тем, что в результате сегодняшнего голосования (представителей оппозиции было больше) законопроект может быть не принят. Он заметил, что законопроект настолько спорный, что против него выступили общественные и политические деятели, вплоть до омбудсмена Анаит Манасян.

В свою очередь автор законопроекта Айк Саркисян заявил, что общество не только не против данного проекта, но и ждет его принятия. Закон, в его понимании, будет способствовать возвращению на родину соотечественников, находящихся в розыске, и предотвратит эмиграцию. Он настаивает - закон должен быть принят до 1 июля – начала летнего призыва.

Защитник прав человека Армении Анаит Манасян раскритиковала проект о сокращении срока службы за деньги, назвав его нарушающим положения конституции и дискриминационным. Она предложила решать задачи, которые заявлены в законопроекте, другими соразмерными методами.

Отметим, что 22 мая правительство Армении одобрило законопроект, дающий возможность людям призывного возраста откупиться от службы в армии. В проект, составленный депутатом от фракции «Гражданский договор» Айком Саркисяном, правительство внесло ряд уточнений. По уточненному проекту, за службу, сокращенную до 1 месяца (минимальный курс) нужно будет заплатить 24 млн драмов (около $62 тыс), за службу, которая продлится всего 4 месяца (только в учебной части) – 18 млн (около $46 тыс).