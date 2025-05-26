Катастрофа близ Актау: народ ставит мемориал, Россия — стену молчания

Прошло уже пять месяцев с момента крушения самолета Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку – Грозный, которое произошло в декабре 2024 года неподалеку от казахстанского города Актау и унесло жизни 38 человек.

Несмотря на формальное расследование, инициированное казахстанской стороной, общественность так и не получила внятных ответов. Ситуация все больше напоминает не просто затянувшееся расследование, а опасную комбинацию дипломатического молчания, региональных интересов и геополитической игры.

После обнародования доказательств о внешнем воздействии на воздушное судно все больше вопросов вызывает поведение России — страны, которая может быть прямо или косвенно причастна к катастрофе. Речь идет о том, что самолет AZAL мог быть ошибочно сбит средствами ПВО, размещенными в южной части России, в районе, примыкающем к Грозному. В пользу этой версии свидетельствуют как многочисленные пробоины на обломках фюзеляжа самолета, так и зафиксированная в тот злополучный день активность российских военных подразделений в районе на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.

Тем не менее, Россия не предоставила никаких данных о передвижениях радаров и расчетов ПВО, никакие военные действия, которые могли бы объяснить повышенную активность, официально не анонсировались, запросы международных и независимых экспертов тоже остаются без ответа.

Молчание Москвы остро воспринимается в Азербайджане, где семьи погибших продолжают жить в неопределенности, а общество требует правды. Россия также до сих пор не предоставила никаких компенсаций семьям погибших в катастрофе, несмотря на растущие подозрения в ее возможной причастности и моральную ответственность за инцидент.

На фоне дипломатической тишины Москвы и затянувшегося расследования на месте трагедии появился народный мемориал. Его установили простые жители Мангистауской области — без участия государства и за собственные средства. Этот скромный знак памяти — металлическое ограждение, скамейки и живые цветы — стал символом человеческой солидарности и скорби, контрастирующим с равнодушием официальных структур России. Но за мемориальной тишиной по-прежнему звучит главный вопрос: кто несет ответственность за катастрофу?

Позиция Баку: терпение — не слабость

Азербайджан сдержан в риторике, но это вовсе не означает, что страна согласна с затягиванием расследования. Особенно на фоне того, что Азербайджан рассматривает инцидент не просто как трагедию, а как возможное нарушение норм международного права и авиационной безопасности.

Речь идет об утаивании ключевых данных, которые могли бы пролить свет на причины трагедии.

Такой подход Россия уже демонстрировала в других инцидентах — MH17 над Донбассом в 2014 году или сбитый украинский Ил-76 в 2024 году. Сценарий замалчивания, дезинформации и дипломатического давления стал типичным инструментом внешней политики Кремля. Азербайджан, будучи страной, последовательно отстаивающей принцип международного права, не может мириться с попытками увести трагедию в тень.

Где обязательства России?

Москва, претендующая на статус регионального гаранта безопасности, нарушает базовые принципы транспарентности. Ситуация вокруг катастрофы AZAL еще раз показала, что Россия не готова сотрудничать, когда возникает угроза ее репутации, не считает нужным отчитываться даже перед странами, с которыми имеет стратегические или партнерские отношения, использует близость и влияние на региональных игроков, в том числе на Казахстан, чтобы ограничить международное расследование.

Москва часто апеллирует к уважению суверенитета, но сама нарушает принципы открытости, когда речь идет о возможной ответственности своих структур.

Азербайджан требует ясности

Президент Ильхам Алиев не раз подчеркивал, что Азербайджан является государством, ориентированным на справедливость, прозрачность и международное сотрудничество. Поэтому Азербайджан ожидает от партнеров — как от Казахстана, так и России — объяснить, что именно произошло с рейсом AZAL.

Молчание больше не может быть стратегией. Оно превращается в опасный прецедент, где жизни граждан становятся разменной монетой в геополитических играх. Азербайджан — не страна, с которой можно так обращаться.

Если Кремль рассчитывает сохранить статус «регионального партнера» и влияние на Южный Кавказ, он должен понимать: такие инциденты и последующее молчание разрушают последние мосты.

Катастрофа самолета AZAL — это экзамен для международного права, для региональной солидарности и для дипломатической честности. Азербайджан имеет полное право знать правду о причинах гибели своих граждан. И если эта правда неудобна кому-то — тем хуже для лжи.

Если Москва и дальше будет игнорировать очевидное, она рискует окончательно утратить доверие даже со стороны тех стран, которые долгие годы старались сохранять конструктивные отношения.

Время молчания прошло. Наступило время справедливости.