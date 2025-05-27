«Ваша жена вас бьет?»: Во Франции рекламируют курсы самообороны после удара Макрона супругой

Французы предлагают курсы самообороны с обновленной рекламой, продолжая иронизировать над президентом Франции Эммануэлем Макроном, которого ранее в лицо ударила его супруга Брижит, следует из публикаций в соцсетях.

Лидер Франции с супругой 25 мая прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолёта, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но видно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.

«Ваша жена вас бьет? Запишитесь на курсы самообороны! Для дополнительной информации свяжитесь с администрацией», - говорится в объявлении, фотографию которого распространили пользователи соцсети X. Фото было предположительно сделано в одном из спортзалов Франции. На рекламном плакате изображен Макрон с синяком на лбу и прикрывающий один глаз рукой.

Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность съемки, на которой президент Франции получает удар от Брижит. При этом когда выяснилось, что кадры распространили многие СМИ, источник из окружения президента сообщил, что речь идет о «семейной ссоре». Макрон позже отверг это предположение, заявив, что они «просто дурачились».

Источник: РИА Новости