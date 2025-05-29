Первый азербайджанец, дважды переплывший Гибралтар: Как Борис Наджафов победил холод и течение - ФОТО

Интервью 1news.az c азербайджанским спортсменом Борисом Наджафовым, являющимся первым азербайджанцем и в целом первым пловцом в регионе, который дважды переплыл Гибралтарский пролив – в 2023 году в гидрокостюме и в 2025 году без (заплыв в этом году состоялся 7 мая – прим. ред.).

- Борис, почему именно Гибралтарский пролив? Что для вас символизирует этот маршрут?

- Маршрут через Гибралтарский пролив является одним из маршрутов серии 7 Океанов, который включает в себя 7 самых престижных проливов в мире плавания на открытой воде. Кроме того, сам этот пролив интересен своей историей и географией. Место встречи Средиземного моря с Атлантикой, неповторимая природа и культура этого места, точка соприкосновения континентов – заплыв не только международный, но даже межконтинентальный – из Европы в Африку.

- Как долго вы готовились к этому заплыву? Что включала в себя подготовка - физическая и психологическая?

- Этот заплыв через Гибралтар был для меня вторым. В 2023 году мне выпала честь стать первым азербайджанцем, который пересек Гибралтар вплавь, но в этом году я поставил себе цель сделать это в гораздо более сложном и престижном формате – без гидрокостюма. Подготовка к такому заплыву – дело не одного дня или месяца, фактически, к первой своей попытке я шел около пяти лет, а после успеха в 2023-м, почти сразу же возникла мечта, что теперь надо это сделать без гидрокостюма. Мне сильно повезло – обычно люди ждут своей попытки по 3-4 года, но благодаря поддержке клуба Neda el Mon (клуб, в котором Б.Наджафов занимается плаванием и который организует его заплывы – прим. ред.) в сентябре прошлого года мне предложили слот на май. Оставалось всего 9 месяцев подготовки – надо было подтянуть скорость (ибо без гидрокостюма плыть труднее) и, самое главное, адаптацию к холодной воде.

- Какие были самые трудные моменты во время тренировки и самого заплыва?

- В этом заплыве приходится считаться со множеством факторов. Погода, особенно ветра здесь непредсказуемы, меняются часто и бывают очень сильными – совсем как в Баку. Очень часто пловцы по много дней ждут погоды, а иногда даже вынуждены бывают уезжать так и не предприняв попытку. Когда нет ветров, часты туманы, которые затрудняют навигацию и также делают заплыв невозможным. А есть еще течения – сильнейшие, грозящие смыть пловца с траектории маршрута в сторону Атлантики или наоборот в Средиземное море.

Но самым главным страхом для меня была адаптация к холодной воде – вода в заливе никогда не бывает слишком теплой, но в мае она особенно прохладна - 16 градусов в начале заплыва, на градус-полтора выше в середине пролива и снова холодная при приближении к берегу Марокко.

В дополнение к холодной воде, на брифинге нас предостерегли, что очень часто вертикальные течения поднимают со дна холодную воду, и можно на несколько секунд попасть в такой холодный поток – как резкий холодный душ, это явление пловцы называют «поцелуй Гибралтара», и я его пару раз почувствовал на себе во время заплыва.

- В одном из интервью вы упомянули, что главным соперником для вас были стихии. Что оказалось самым сложным: температура воды, течение или психологическое давление?

- Конечно, температура воды и длина заплыва, по нашей траектории она составила 15,2 км - объективные трудности. Плыть около пяти часов в холодной воде без гидрокостюма, как минимум, некомфортно, а при отсутствии подготовки - чревато переохлаждением. Это был мой самый длинный заплыв в холодной воде, поэтому я, конечно, переживал – сработает ли мой метод подготовки к холоду?

Дополнительным фактором является неизвестность и неопределенность. Никогда не знаешь, сколько заплыв займет по времени – из-за течений он может оказаться и быстрее, и гораздо дольше, соответственно я готовился к тому, что надо будет плыть до шести часов, и был готов бороться и дольше, если понадобится. И когда через 5 часов 1 минуту я коснулся рукой берега Марокко, почувствовал, что оставался солидный запас сил – значит, подготовка не подвела, здесь надо отдельное большое спасибо сказать тренеру.

- Какие мысли были в голове в первые минуты заплыва? А в самый сложный момент?

- В первую минуту, когда я спрыгивал в воду «на старте», я мысленно готовился к борьбе с холодом, волнами, усталостью и самим собой. Я готовился к тому, что мне, возможно, будет очень тяжело, невероятно холодно и страшно, и готовился справляться с этим. Когда я оказался в воде, я вдруг ощутил, что не все так плохо – видимо, качественный отдых, сон и восстановление накануне привели тело в хорошую форму, и поэтому я почувствовал, что холод не так сильно действовал. Но я все равно себе в этот момент сказал – не расслабляйся, это только начало, тебе здесь еще 5 часов быть в этой воде, сконцентрируйся, плыви.

На самом деле, многим кажется, что пять часов плыть - скучно, а на деле - все они пролетают как одна минута и «дел» хватает. Нужно постоянно следить за техникой, вслушиваться в свой организм, следить за коллегами по группе и за кораблем навигации, постоянно корректируя направление. Каждые 45 минут с лодки пловцов кормят - это тоже отдельный вид искусства - суметь съесть банан или энергетический гель, находясь в море и не касаясь лодки, так как даже небольшое касание лодки приводит к немедленной дисквалификации спортсмена и аннулированию результата.

- Была ли хоть на секунду мысль сдаться или остановиться?

- Да, конечно, эта мысль бывает, и бывает такая мысль много раз, только не на заплыве, а во время подготовки. Гибралтар – это не пять часов в воде, на самом деле, это месяцы подготовки в бассейне, где ты каждый раз задаешь себе один и тот же вопрос – зачем мне это? Мы проплываем не тогда, когда приехали и поплыли в день Х, а тогда, когда каждый такой день мы встаем утром и идем на тренировку – когда для себя выбираем не сдаваться, продолжать, даже когда очень трудно. Поэтому в день заплыва ты приходишь с мыслью – во мне месяцы тренировок, подготовки, накопленные силы – физические и эмоциональные – и вот сейчас передо мной те самые пять часов, когда пришло время использовать все это и насладиться самим фактом того, что, не будучи профессиональным пловцом, ты все-таки сумел, решился, и ты здесь, чтобы сделать это.

- Сколько времени вы провели в воде, и что чувствовали, когда увидели берег Марокко?

- Наше время - 5 часов 1 минута – довольно стандартное для Гибралтара. В тот момент, когда в двухстах метрах я увидел скалы берега, понял – теперь все. Это были самые лучшие двести метров плавания – даже несмотря на усталость, я специально плыл медленно, растягивая удовольствие от финиша, впервые за пять часов я эмоционально расслабился именно в последние пять минут, наблюдая как где-то далеко внизу подо мной начинает появляться дно, и вот оно все ближе по мере приближения к берегу и вот они уже скалы и вот тот момент, когда слышишь свисток, и ты касаешься рукой берега. Все!

Все успешные попытки пересечь пролив регистрируются в специальном реестре, который доступен всем онлайн. День или два спустя я проверил реестр и обнаружил свое имя - это значит, что результат официально засчитан. На данный момент больше никого из Азербайджана и даже из стран Южного Кавказа там нет, надеюсь, что скоро это изменится.

- Какая роль у сопровождения и команды в подобных экспедициях? Были ли с вами спасатели или инструкторы?

- С группой идут два катера. Первый отвечает за навигацию – он все время находится в 100-150 метрах впереди группы, там находится опытный капитан, который прокладывает пловцам курс с учетом течения, волны, предупреждает корабли вокруг, чтобы обходили нас на безопасном расстоянии, и выполняет много других функций. Рядом с группой пловцов находится второй, маленький катер, где находятся офицер, следящий за соблюдением правил заплыва, и тренер от нашего клуба, который кормит пловцов, а также снимает видео и фото заплыва.

- Что вас вдохновляет на подобные экстремальные вызовы?

- Мне интересно плавание на открытой воде – ведь это не только про спорт, это еще и поездки в разные красивые места, шанс увидеть то, что видели немногие, общение с интересными людьми из самых разных стран – людьми, у которых многому можно научиться и вдохновиться. К тому же плавание на открытой воде – развивающийся спорт, здесь много неизведанного, а это всегда интересно. Так что это совсем не только про спортивную физическую активность, здесь много эмоционального и культурного, и большая интеллектуальная составляющая – приходится много читать и исследовать, в том числе и про адаптацию к холодной воде.

- Были ли у вас кумиры или примеры из мирового спорта, которые мотивировали переплыть пролив?

- Примеров слишком много, чтобы я мог их всех привести здесь, но, когда дело доходит до вдохновения и мотивации, здесь, скорее, пример людей, которые оказывались рядом со мной на разных заплывах и их истории.

- Как родные отнеслись к вашей идее? Поддерживали или пытались отговорить?

- Я бесконечно благодарен своей жене, которая поддерживала меня все эти месяцы подготовки и даже согласилась поехать со мной в Испанию на сам старт. А когда ей разрешили находиться на катере навигации (такое редко получается), мы были счастливы вдвойне. В награду она получила незабываемые виды пролива Гибралтар и наблюдение за кашалотами и дельфинами – и те, и другие, как оказалось, были довольно близко от нас, пока мы плыли, но мы их, к сожалению, не видели.

- Как вы считаете, насколько сегодня в Азербайджане поддерживается экстремальный и водный спорт?

- У нас плавание на открытой воде пока, как и во многих других странах, находится на начальном этапе. Так получилось, что Азербайджан стал первой страной Южного Кавказа, спортсмен из которой смог пересечь Гибралтар, и, конечно, мне невероятно приятно, что мне выпала честь впервые поднять флаг Азербайджана. Я надеюсь, что мы сможем развить и сохранить это лидерство и мотивировать соседей. Мне кстати, достоверно известно, что есть сейчас пловец из Грузии, который готовится к своему первому заплыву. Да и в Азербайджане я знаю уже много спортсменов, которые занимаются плаванием, я верю, что наш флаг на Гибралтаре поднят не последний раз, да и есть еще много проливов, которые пока ждут – не буду раскрывать все детали, скоро сами увидите.

- Откуда у вас такая любовь к плаванию на открытой воде – с чего все начиналось?

- Как началось? Жил около моря, решил попробовать, и это меня затянуло. Плавание положительно сказывалось и на самочувствии - не только физическом, но и эмоциональном. Час плавания в море - это час без телефона, телевизора, людей, новостей, звуков - как будто час в другом мире. Помню, когда даже из дома работал, во время обеденного перерыва в течение 40 минут плавал и выходил отдохнувший и свежий, как будто я выспался. Бассейн по эффекту, конечно, не такой, но тоже дает такое ощущение.

Сейчас, конечно, тренировки - это отдельная работа, там специальные задания, специальные режимы - все сложнее, но раз в неделю я обычно плаваю длинную дистанцию в озере, и вот такой же эффект - тело устало, а разум отдохнул. Многие, наверное, подумают, что я делаю это, чтобы быть здоровым, сразу скажу - нет. Делаю это потому, что мне нравится. А так как для такого хобби здоровье нужно хорошее - соответственно я и поддерживаю здоровье - то есть, проверяюсь у врача, стараюсь достаточно спать, ну и далее по списку. Я не стал здоровее от плавания, я стал здоровее для плавания - правда, эффект все равно в итоге, что стал здоровее, чем был в 30, но не путайте причину со следствием. Но для тех, кто просто пару раз в неделю хочет ходить в бассейн для поддержания здоровья - любой врач вам скажет, что это хорошая идея. У меня просто объёмы тренировок сильно выше.

- Планируете ли вы использовать свою историю, чтобы вдохновлять молодёжь? Возможно, проводить мастер-классы или встречи?

- Конечно, ведь именно в этом основной смысл – показать людям, насколько это интересно и красиво – плавать на открытой воде. А почти десятилетний опыт плавания на открытой воде – это то, что позволит многим облегчить путь к мечте, уберечь от ошибок. В планах мастер-классы и свим-кемпы в Азербайджане и за его пределами. Интересно будет посмотреть, что мы сможем сделать за ближайшие несколько лет, я уверен, что очень много, и тут, конечно, должен поблагодарить 1news.az за информационную поддержку – очень важно, чтобы люди получали информацию.

- А каково это в целом - покорить дважды Гибралтар?

- На самом деле не очень люблю это слово «покорение», те, кто там был, они очень редко его используют. Потому что человек очень маленький - ты готовишься целый год, а то и больше, ты выходишь и видишь перед собой эту махину - там миллионы тонн воды, там волны, там ветер, там почти километровая глубина под тобой. Если замешкаешься, тебя смоет в Средиземное море. Если неправильно выбрал момент, тебя утащило в Атлантику. Чуточку поменялся ветер - и вот наш «покоритель» уже никуда не плывет.

Нет, это не про покорение моря... Это про покорение самого себя, причем, не только в день Х, когда ты на старте - ты его переплываешь не за пять часов, а за месяцы тренировок, за месяцы работы над собой. И вот когда ты уже на нуле, тебе хочется просто все бросить, плечи в огне, сердце в красной зоне - вот в этот момент ты фактически покоряешь самого себя, перерождаешься и выходишь новый. А что до океана - океан любит тех, кто его уважает, иначе он просто может убить.

- Какие новые вызовы вы ставите перед собой после Гибралтара? Может быть, Ла-Манш или другой маршрут?

- Сейчас в плане эстафетный заплыв через Ла-Манш уже этим летом – со спортсменкой из Украины Яной Логвиненко нам предстоит на двоих, меняясь каждый час, преодолеть 36 километров холодной воды, волн, медуз и прочих «удовольствий» от Англии до берегов Франции. Наш слот на заплыв подтвержден на первую декаду июля, так что уже скоро мы будем паковать чемоданы и собираться к морю, ждать погоды и готовиться. Конечно, хотелось бы переплыть соло Ла-Манш, да и все остальные проливы серии 7 Океанов – все они интересны по-своему.

- Есть ли мечта, связанная со спортом, которую вы пока не реализовали?

- Да, хочется проложить какой-то свой длинный и интересный маршрут, по которому потом будут плавать. На самом деле, такое совершенно случайно уже один раз получилось – в 2016 году я разработал, проложил и проплыл маршрут 5 км вокруг крепости города Аланья, а три года спустя с удивлением обнаружил, что именно по этому маршруту прошла впервые в Турции гонка OceanMan – такая вот своеобразная «сертификация качества». Но сейчас хочется сделать что-то большое, знаковое, и у меня уже есть кое-какие идеи, но воплощение такого потребует годы работы, в том числе и над собой – еще многому предстоит научиться в плавании, так что это пока только начало (улыбается).

Фотографии из личного архива Бориса Наджафова