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Президент Ильхам Алиев: Число наших восстановленных городов и сел достигло пятнадцати

First News Media16:10 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев: Число наших восстановленных городов и сел достигло пятнадцати

Красивые дома, дороги, электричество, природный газ, вода, приусадебные участки – есть все возможности для того, чтобы жить и работать. Жить на лоне такой живописной природы, да еще и на своей земле, вам, конечно, я уверен, очень приятно. Это большое счастье.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в село Бейлик Лачинского района.

«После того, как был положен конец тридцатилетней армянской оккупации во всех районах немедленно был дан старт строительно-восстановительным работам, села, подвергшиеся армянскому вандализму, были отстроены заново. Армяне сровняли с землей и село Бейлик. Теперь создан прекрасный населенный пункт. Рядом, по соседству с вашим селом когда-то было село Сус, а на той стороне - Забух, город Лачин. В настоящее время в Лачинском районе уже восстановлено четыре населенных пункта. Но в целом число наших восстановленных городов и сел достигло пятнадцати. Все это мы сделали за короткий срок, и работы продолжаются. На всех освобожденных территориях ведутся широкомасштабные работы, чтобы наши граждане как можно скорее вернулись на свои земли», - подчеркнул глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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