Захарова: В меморандуме РФ по Украине будут возможные сроки урегулирования

Россия продолжает подготовку меморандума по Украине, в нем будут обозначены принципы и возможные сроки урегулирования.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», - сказала она.

Захарова также отметила, что Россия передаст Украине меморандум, как только этот документ будет разработан.

«Как только меморандум будет подготовлен, а я хочу отметить, что глава МИД РФ Сергей Лавров буквально ежедневно комментирует ход его проработки, он будет передан в Киев. Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа», - сказала Захарова.

Встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, стороны договорились представить видение возможностей будущего перемирия.