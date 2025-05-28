Израиль уничтожил последний самолет Yemenia Airways в аэропорту Саны

Израиль в ходе авианалета уничтожил последний самолет авиакомпании Yemenia Airways, который обслуживал международный аэропорт столицы Йемена Саны, находящейся под контролем мятежного-движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Халед аш-Шайеф.

«Сионистский противник нанес удар по последнему самолету авиакомпании Yemenia Airways, который действовал в международном аэропорту Саны, полностью уничтожив его», - написал аш-Шайеф на своей странице в X.

Источник: ТАСС