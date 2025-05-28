Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был рядом с братскими Турцией и Пакистаном

Азербайджан всегда был рядом с братскими Турцией и Пакистаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на Саммите с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

«Нас искренне радуют успехи Турции в борьбе с терроризмом. Решение террористической группировки РПК о самороспуске и разоружении является примером лидерства и решимости Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, мощи Турецкого государства. Это историческое событие важно не только для Турции, но и для мира и спокойствия в регионе в целом», - сказал Президент Азербайджана, еще раз поздравив братскую Турцию с этим историческим событием.