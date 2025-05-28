Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министр Пакистана присутствуют на концерте, посвященном Дню независимости, в Лачине - ТРАНСЛЯЦИЯ
В Лачине проходит концерт, посвященный 28 Мая – Дню независимости.
Как сообщается на официальном сайте Президента АР, на концерте присутствуют Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.
Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и Пакистана.
На мероприятии выступил глава нашего государства.
Затем выступили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф.
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