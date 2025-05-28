В Карсе отметили День независимости Азербайджана - ФОТО

В городе Карс на востоке Турции состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 107-й годовщине Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано генеральным консульством нашей страны в Карсе.

Участники мероприятия, в числе которых находились губернатор Карса Зия Полат, глава муниципалитета города Карс Отукен Сенгер, генпрокурор Мехмет Чепни, представители ректората Кавказского университета и руководители ряда неправительственных организаций, почтили минутой молчания память сынов Азербайджана и Турции, внесших вклад в становление и развитие государственности братских стран.

Обращаясь к собравшимся, генконсул Азербайджана в Карсе Замин Алиев отметил историческую роль общенационального лидера Гейдара Алиева и основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в развитие государственности двух братских стран.

Дипломат напомнил, что Азербайджанская Демократическая Республика стала первым демократическим государством на мусульманском Востоке. «За сравнительно короткий исторический период – 23 месяца в Азербайджане удалось сформировать полноценные государственные структуры управления, предпринять шаги на пути признания нашей страны на мировой арене», - рассказал глава дипмиссии.

З. Алиев привлек внимание к тесным братским узам Турции и Азербайджана, в основе которых заложены изречения Гейдара Алиева: «Одна нация, два государства», а также М.К. Ататюрка: «Радость Азербайджана – радость Турции, а грусть и наша грусть».

Генконсул подчеркнул особую значимость Шушинской декларации, подписанной президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом в культурной столице Азербайджана.

«Мощным стимулом для сотрудничества Азербайджана и Турции, безусловно, являются личные дружеские связи и глубокое взаимное уважение лидеров наших стран», - сказал З. Алиев.

Дипломат отметил, что современный Азербайджан – это успешно развивающееся государство, пользующееся всеобщим авторитетом. «Под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева наша доблестная армия за 44 дня освободила находившиеся под оккупации территории республики, была восстановлена территориальная целостность и суверенитет Азербайджана», - констатировал генконсул.

Дипломат привлек внимание к активному росту товарооборота между нашими странами, достигшего по итогам 2024 года отметки в 8 млрд долларов. «Уверен, что это не предел. Стороны нацелены на доведение взаимного товарооборота до 15 миллиардов долларов в год», - сказал З. Алиев.

Генконсул далее рассказал и об успешных инициативах и проектах с участием Баку и Анкары, привел примеры развития Среднего транспортного коридора и открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Особое внимание З. Алиев уделил проекту железной дороги Карс-Нахчыван.

Выступивший далее губернатор Карса Зия Полат подчеркнул нерушимость братства Турции и Азербайджана.

«Любой враждебный шаг в адрес Азербайджана – это вызов для Турции», - подчеркнул губернатор.