Партнерство между ЕС и Азербайджаном продолжает укрепляться - Петер Михалко - ФОТО

Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко опубликовал поздравление по случаю 28 Мая — Дня независимости.

В публикации говорится:

"С Днем независимости, Азербайджан! В 2025 году партнёрство между Европейским союзом и Азербайджаном продолжает укрепляться. Продолжающиеся переговоры по новому Всеобъемлющему соглашению о партнёрстве и сотрудничестве способствуют углублению наших связей. Мы также поддерживаем усилия Азербайджана в направлении "зелёного перехода" и в сфере возобновляемых источников энергии. Партнёрство, основанное на общих ценностях и взаимном уважении, имеет для нас большое значение. Желаем Азербайджану и его народу мира, процветания и устойчивого развития!".

🇪🇺 🤝 🇦🇿 Happy Independence Day, Azerbaijan!



In 2025, the partnership between the European Union and Azerbaijan continues to grow stronger. Ongoing negotiations on our new comprehensive partnership and cooperation agreement, enhanced cooperation in energy security, transport,… pic.twitter.com/P1GSQ5UzRN — Peter Michalko (@MichalkoPeter) May 27, 2025