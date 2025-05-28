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Азербайджан и ЕС продолжат дискуссии по вопросам внешней политики и безопасности

First News Media23:20 - 28 / 05 / 2025
Азербайджан и ЕС продолжат дискуссии по вопросам внешней политики и безопасности

Азербайджан и ЕС договорились продолжать регулярный обмен мнениями по вопросам внешней политики и безопасности, включая потенциал углубления сотрудничества в области энергетики и транспортной связей.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Дипломатической службы Европейского Союза (ЕС) по итогам прошедшего 22 мая в Брюсселе 6-го раунда Диалога по безопасности ЕС-Азербайджан.

Согласно информации, стороны провели откровенный и конструктивный обмен мнениями о состоянии двусторонних отношений между ЕС и Азербайджаном, а также по актуальным вопросам внешней политики и безопасности, представляющим взаимный интерес. Они приветствовали недавние контакты на высоком уровне, демонстрирующие общую заинтересованность сторон в открытии новой главы в двусторонних отношениях.

"ЕС и Азербайджан договорились продолжать регулярный обмен мнениями по вопросам внешней политики и безопасности, включая потенциал углубления сотрудничества в области энергетики и транспортной связей. ЕС подчеркнул жизненно важную роль регионального сотрудничества. Азербайджан подтвердил, что ЕС является его крупнейшим торговым партнером. ЕС подчеркнул важность надежных поставок газа из Азербайджана для энергетической безопасности ЕС. Стороны также подчеркнули важность содержательной работы по всем соответствующим направлениям двустороннего сотрудничества в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном. Как организатор COP29, Азербайджан также подчеркнул свою приверженность и амбиции по увеличению возобновляемой энергии.

Азербайджан выразил признательность за поддержку ЕС в разминировании [освобожденных] азербайджанских территорий. ЕС подчеркнул свою готовность изучить инструменты Союза, которые могут способствовать восстановительным работам. Азербайджан повторил свой официальный запрос в рамках Европейского фонда мира", - говорится в пресс-релизе.

Подчеркивается, что участники встречи также обсудили следующие шаги в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что встреча прошла под сопредседательством помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и заместителя генерального секретаря Службы внешних связей Евросоюза Олафа Скуга.

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