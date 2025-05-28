Лавров сделал заявление о новом раунде переговоров России и Украины

Москва объявит о новом раунде переговоров между РФ и Украиной в ближайшее время.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он также указал, что на прямых переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, которые были возобновлены 16 мая, Москва настаивала на отмене дискриминационных законов, введенных Киевом. Министр добавил, что российская сторона продолжит настаивать на этом.

«На этих переговорах от 16 мая в Стамбуле, когда они возобновились, мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать в следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Источник: Lenta.ru