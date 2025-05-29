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Письмо Трампа — сигнал об активизации диалога между Баку и Вашингтоном

Ялчин Алиев16:00 - Сегодня
Письмо Трампа — сигнал об активизации диалога между Баку и Вашингтоном

Направленное президентом США Дональдом Трампом поздравление азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости – это уже второе послание главы Белого дома руководителю Азербайджана, тональность которого выдержана в рамках дипломатического протокола.

Об этом заявил 1news.az глава Центра исследований Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов.

«Мы можем наблюдать, что после инаугурации президента Трампа тема Азербайджана мало упоминается в американской политике. Раньше при администрации Джо Байдена было во много раз больше. Но это показатель того, что США занимаются больше другими регионами, конфликтами. Однако постепенно тема определения политики Соединенных Штатов по региону Южного Кавказа в целом и Азербайджану в частности актуализируется.

Поэтому если сравнивать с другими странами, мы имеем эти два послания, мы имеем контакты на уровне спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и мы можем констатировать схожесть подходов Баку и Вашингтона, например, к сирийскому кризису», - сказал Ф.Мамедов.

Политолог отметил наличие в письме Трампа также «двойного месседжа».

«Первый месседж – о том, что двусторонние отношения охватывают тему безопасности, экономического партнерства, развития энергетики. Эти вопросы для США всегда были важными применительно к нашему региону. Также сюда накладываются и взаимоотношения со странами Центральной Азии. Какие бы они ни были, но все эти отношения по умолчанию подразумевают контакты с Азербайджаном как транспортно-логистическим элементом в этом пазле, потому как других маршрутов выхода на Центральноазиатский регион, кроме как через Азербайджан, у США нет и в ближайшей перспективе вряд ли будут», - считает Ф.Мамедов.

Что касается двусторонней азербайджано-американской повестки, политолог обратил внимание на тот факт, что уже длительное время США не назначают нового посла в Азербайджан: «То есть, это стало опять темой, которая является маркером того, какое внимание уделяется Азербайджану в формирующейся новой внешней политике США при Трампе».

Коснувшись упоминания Трампом мирного процесса между Баку и Иреваном, политолог напомнил, что у Азербайджана главный элемент в его позиции, который всегда подчеркивался в направлении США и Европейского Союза, заключался в том, чтобы не ставить двусторонние отношения Азербайджан-США и Азербайджан-ЕС в зависимость от состояния взаимоотношений Азербайджана и Армении: «В каком-то смысле мы пережили этот период с Евросоюзом, и сейчас мы видим нормализацию и активизацию взаимоотношений в направлении Европы, когда европейские партнеры перестали обуславливать двусторонние отношения с Баку взаимоотношениями между Азербайджаном и Арменией».

Ф.Мамедов назвал изложенную в письме Трампа мысль о том, что «мирное урегулирование конфликта (…) предоставит больше возможностей для сотрудничества с США», не новым подходом: «Это подход, который был еще в последние недели президентства Байдена, до выборов, когда в регион был направлен его спецпредставитель, господин Карпентер, который в принципе обещал новые возможности, какой-то качественно новый уровень взаимоотношений с США, если будет подписан мирный договор».

При этом обозреватель заметил, что США могут что-то пообещать, но не обязательно выполнят. В этом контексте он привлек внимание к заключенной еще администрацией Байдена в начале этого года, то есть, под занавес своего правления, хартии о стратегическом партнерстве с Арменией.

«То есть, они, не дожидаясь мирного договора с Азербайджаном, подписали с Арменией эту хартию о стратегическом партнерстве. Соответственно, мы можем предполагать, что и Азербайджану был предложен этот документ. Но мы видим, что обязательства США в рамках этой хартии в отношении Армении не реализовываются. Наоборот, сокращается помощь демократическому развитию в Армении, ограничена помощь через USAID (Агентство по международному развитию США) и другие структуры. Мы видим, что даже подписанные документы в США не всегда работают и не исполняются самими Соединенными Штатами. Так что эта перспектива для Азербайджана все еще пока иллюзорная и не имеет конкретных предложений.

Поэтому я думаю, что на этом этапе Баку будет продолжать настаивать на том, чтобы взаимоотношения Азербайджана и Армении не были бы предусловием для наших двусторонних отношений с Соединенными Штатами, с одной стороны, а с другой стороны, США сами тоже могут сыграть определенную роль в приближении мира», - сказал Ф.Мамедов. Поясняя эту мысль, политолог заметил, что выдвинутые Азербайджаном предусловия для подписания мирного договора с Арменией подразумевают определенное участие США. «В частности, Соединенные Штаты тоже должны будут проголосовать в ОБСЕ за роспуск Минской группы, на чем настаивает Азербайджан. Поэтому, если какая-либо страна желает ускорения процесса по мирному договору, она должна, во-первых, обозначить эту мысль, эту тему, что мы готовы содействовать мирному процессу между Азербайджаном и Арменией и готовы проголосовать за роспуск Минской группы ОБСЕ», - резюмировал Ф.Мамедов.

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