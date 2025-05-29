Военнослужащие азербайджанских ВВС прошли курс в Пакистане

В Пакистане завершился курс, в котором участвовала группа квалифицированных специалистов Военно-воздушных сил Азербайджана.

По случаю возвращения успешно окончивших курс военнослужащих в Азербайджан состоялось мероприятие, сообщает пресс-служба Министерства обороны АР.

«В ходе обучения на курсе азербайджанские военные специалисты, действуя во взаимодействии с личным составом ВВС дружественного и братского Пакистана, продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний и практических навыков», - говорится в сообщении.

На встрече с военнослужащими, вернувшимися на Родину, заместитель министра обороны Азербайджана — командующий ВВС генерал-лейтенант Намиг Исламзаде высоко оценил деятельность личного состава. Он наградил всех выпускников курса почетными грамотами.

Военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы, продемонстрировавшим высокий профессионализм на курсе, было присвоено воинское звание младший прапорщик.