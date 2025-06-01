В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Также проходит экзамен по географии для выбравших подгруппы ЯИ (язык-история) и ИГ (история-география) абитуриентов III группы.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, экзамены организованы в следующих городах и районах: Баку, Ханкенди, Нахчыван, Гянджа, Шамкир, Агстафа, Газах, Сумгайыт, Абшерон, Шамахы, Мингячевир, Шеки, Загатала, Барда, Гёйчай, Кюрдамир, Ширван, Сабирабад, Сальян, Лянкяран, Масаллы, Куба и Хачмаз.

Экзамены начнутся в 10:00. Пропуск в здание завершится в 09:45.