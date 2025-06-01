Полиция арестовала около 300 болельщиков «ПСЖ» после беспорядков в Париже

Французские болельщики устроили беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов с «Интером» (5:0), сообщает RMC Sport.

По данным источника, беспорядки царили преимущественно в центре города. Отмечается, что около 50 человек разбили заднее стекло автобуса. Водитель, находившийся в автомобиле, не пострадал. На Елисейских полях был подожжён автомобиль. Благодаря вмешательству пожарных возгорание удалось взять под контроль. Помимо этого, несколько человек ворвались в обувной магазин.

В Порт-де-Сен-Клу произошло возгорание двух автомобилей. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

По последним данным полиции, в Париже в ходе празднеств были арестованы 294 человека.