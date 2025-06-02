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С помощью азербайджанских друзей Исламабад вступает в эпоху современного ренессанса – Пакистанская газета

First News Media12:43 - Сегодня
С помощью азербайджанских друзей Исламабад вступает в эпоху современного ренессанса – Пакистанская газета

«С помощью азербайджанских друзей Исламабад готов открыть новую страницу» – так называется статья, опубликованная сегодня в пакистанской газете Dawn.

Предлагаем перевод материала вниманию читателей:

«Азербайджан, близкий друг Пакистана, играет ключевую роль в улучшении облика Исламабада благодаря ряду проектов. Один из сотрудников посольства страны назвал эту инициативу началом «современного ренессанса» столицы.

Правительство Азербайджана за счет собственных средств и с привлечением своих специалистов реализует масштабный проект по благоустройству Исламабада, причем в некоторых районах работы уже близки к завершению. По словам источников, во время визита в Баку в 2023 году премьер-министр Шахбаз Шариф был «весьма впечатлён» работами по благоустройству, особенно озеленением вдоль дорог азербайджанской столицы. После этого он обратился к Баку с просьбой помочь реализовать аналогичный проект в Исламабаде.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил соответствующему ведомству в Баку наладить сотрудничество с пакистанскими властями для содействия в благоустройстве Исламабада. В итоге группа азербайджанских экспертов прибыла в столицу Пакистана в прошлом году для осмотра различных участков. После ознакомительного визита специалисты вернулись в Баку, где разработали детальные планы предстоящих работ. В настоящее время азербайджанские команды при финансовой поддержке и с применением собственных знаний реализуют проект благоустройства в ряде районов Исламабада с участием пакистанских подрядчиков.

Работы включают шоссе Сринагар, начиная от аэропорта и до дороги Мурри, работы по обновлению и реконструкции деревни Сайдпур, а также реконструкцию фуд-парка «Мелоди». Кроме того, они включают развитие части питомника Управления развития столицы на Парковой дороге.

«Мы очень рады видеть эти работы по благоустройству. Они значительно добавляют красоты Исламабаду. Мы благодарны правительству Азербайджана», — сказал Мехбуб Чаудри, который живет рядом с рынком Мелоди.

Другой житель, Закир Хуссейн, отметил, что после работ по благоустройству шоссе Сринагар стало выглядеть по-новому. «Скажу вам, когда эти работы будут завершены, люди начнут наслаждаться настоящей красотой», — добавил он.

Официальный представитель посольства Азербайджана в Исламабаде сообщил газете Dawn, что проект благоустройства, предусмотренный в рамках экономического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, включает в себя реконструкцию Исламабада по «бакинской модели».

«Реализация крупных проектов в Исламабаде была поручена компании Baku Maintenance Service. Один из проектов реализуется на главном 25,5-километровом шоссе Сринагар, соединяющем центр города с аэропортом. На этом шоссе проводятся масштабные работы по реконструкции», — сказал он.

Говоря о фуд-парке «Мелоди», официальный представитель сообщил, что фасады окружающих зданий подвергаются реконструкции, а также восстанавливаются малые предприятия. Этот парк реконструируется по образцу улицы Низами в Баку, добавил он.

Что касается проекта в Сайдпуре, то, по его словам, там устанавливаются современные системы связи и санитарные службы для управления водными ресурсами. Он отметил, что инфраструктура деревни полностью реконструируется, однако азербайджанские специалисты намерены сохранить местную эстетику.

Рабочая сила, задействованная в проекте в Исламабаде, состоит из местных жителей. В то же время мнение пакистанских экспертов играет важную роль в ходе работ, добавил он.

Официальный представитель сообщил, что в строительных и восстановительных работах используются местные строительные материалы, такие как высококачественный мрамор, травертин и ценная древесина, подходящая для строительства. Он также отметил, что улучшение и озеленение территории вокруг Центра конференций Джинна является частью работ по благоустройству.

«Таким образом, Исламабад, который стал столицей в 1960 году, вступает в эпоху современного ренессанса. Эти крупные проекты реализуются благодаря вниманию и заботе азербайджанского государства, а также усилиям азербайджанских и пакистанских специалистов и предпринимателей», — сказал он».

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