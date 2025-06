В Найроби состоялось открытие посольства Азербайджана

В столице Кении Найроби состоялось открытие посольства Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в церемонии открытия приняли участие министры иностранных дел двух стран Джейхун Байрамов и Мусалия Мудавади.

«Министры иностранных дел оценили открытие дипломатической миссии как важнейший шаг к поддержанию и укреплению азербайджано-кенийских межгосударственных отношений, облегчению коммуникации и содействию сотрудничеству», - сообщает МИД Азербайджана.

Министр Байрамов также отметил благоприятную среду и условия, созданные Кенией для надлежащего функционирования дипломатической миссии Азербайджана.

In the margins of his official visit to #Kenya, @Bayramov_Jeyhun, Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan together with @MusaliaMudavadi, EGH, Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs of Kenya attended the inauguration ceremony of the… pic.twitter.com/y9vgh33gJG — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 3, 2025