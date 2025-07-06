Трамп ввел режим ЧС в округе Техаса из-за наводнения

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас.

По словам политика, эта мера позволит незамедлительно выделить для наиболее пострадавшего от наводнения района необходимые ресурсы. Он отметил, что многие американцы из-за разгула стихии не выжили, а другие пропали без вести, но сотрудникам экстренных служб удалось спасти более 850 жизней.

Глава государства добавил, что его администрация продолжает сотрудничать с руководством штата и местными властями.

Источник: Gazeta.Ru