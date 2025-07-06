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Сестра Роналду ответила на критику в адрес игрока из-за его отсутствия на похоронах Жоты

First News Media18:00 - Сегодня
Сестра Роналду ответила на критику в адрес игрока из-за его отсутствия на похоронах Жоты

Катя Авейру, являющаяся сестрой нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, отреагировала на критику общественности в адрес 40-летнего футболиста из-за его отсутствия на похоронах партнёра по национальной команде Диогу Жоты, погибшего в ДТП.

«Когда умер мой отец, в дополнение к боли утраты нам пришлось иметь дело с потоком камер и любопытных зевак на кладбище и везде, куда бы мы ни пошли. И внимание было не таким, как сейчас, мы не могли покинуть часовню.

На похоронах были президенты, тренеры национальной команды того времени, такие как Луис Филипе Сколари и так далее. Я не помню, как видела кого-то из них. Хотя они, несомненно, здоровались со мной. Боль ослепила меня.

О боли, семье и настоящей поддержке… Вы никогда не узнаете, что это значит, пока не пройдёте через это. Если кто-то пришлёт мне сообщение, критикующее что-либо из того, что делает мой брат, я его заблокирую (полностью проигнорирую), то есть он сделает это только один раз.

Это начинает утомлять. Фанатизм. Критика ни за что, повторяю, ни за что… Больное общество… У всех есть семьи. Ужасно стыдно смотреть, как телеканалы, комментаторы, соцсети акцентируют внимание на отсутствие [Криштиану], а не уважительно чтят боль искалеченной семьи, разрушенной потерей двух братьев. Мне стыдно смотреть на это. Подобное прискорбно», — написала Авейру в своём аккаунте в социальной сети.

Церемония прощания с Жотой прошла в субботу, 5 июля.

Источник: Чемпионат

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