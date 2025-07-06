 ФИФА в 36 раз снизила стоимость билетов на полуфинал КЧМ между «Челси» и «Флуминенсе» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

ФИФА в 36 раз снизила стоимость билетов на полуфинал КЧМ между «Челси» и «Флуминенсе»

First News Media23:30 - 06 / 07 / 2025
ФИФА в 36 раз снизила стоимость билетов на полуфинал КЧМ между «Челси» и «Флуминенсе»

Стоимость билетов на полуфинальный матч клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между английским «Челси» и бразильским «Флуминенсе» снизилась в 36 раз.

Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, на данный момент стоимость билета составляет $13,4, хотя ещё 72 часа билеты стоили $473,9. Отмечается, что теперь стоимость билетов ниже, чем пиво ($14) или еда ($15) на стадионе.

Встреча между командами состоится во вторник, 8 июля. 9 июля в другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и французский «ПСЖ».

Напомним, клубный чемпионат мира проходит в США. Финал турнира состоится 13 июля.

Источник: Чемпионат

Поделиться:
252

Актуально

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования США

Политика

Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с официальным визитом в ...

Общество

В регионах пройдут дожди с грозами

Мнение

Депутат Нигяр Арпадараи о том, чем запомнился саммит в Ханкенди

Футбол

ФИФА в 36 раз снизила стоимость билетов на полуфинал КЧМ между «Челси» и «Флуминенсе»

Сестра Роналду ответила на критику в адрес игрока из-за его отсутствия на похоронах Жоты

«Ливерпуль» перенёс начало предсезонной подготовки из-за смерти Жоты

Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира — 2025

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Форвард «Ливерпуля» Жота погиб в автокатастрофе - ВИДЕО

Представитель АФФА: «Габале» была оказана помощь в размере 700 000 манатов на год

ФИФА в 36 раз снизила стоимость билетов на полуфинал КЧМ между «Челси» и «Флуминенсе»

«Ливерпуль» перенёс начало предсезонной подготовки из-за смерти Жоты

Последние новости

«Одна невероятная карьера. Один невероятный человек». «Бавария» попрощалась с Мюллером

Сегодня, 00:00

Россиянам предложили заплатить $3 тыс. за восемь дней в Афганистане

06 / 07 / 2025, 23:45

ФИФА в 36 раз снизила стоимость билетов на полуфинал КЧМ между «Челси» и «Флуминенсе»

06 / 07 / 2025, 23:30

Община Западного Азербайджана выражает благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

06 / 07 / 2025, 23:15

Ханкендинский железнодорожный и автовокзальный комплекс охватит 6,4 гектара территории

06 / 07 / 2025, 23:00

МИД опубликовал коммюнике саммита ОЭС в Ханкенди

06 / 07 / 2025, 22:25

Аккан Сувер: Лидеры ОЭС направили месседжи единства всему миру из Ханкенди, и это вызывает гордость в каждом из нас

06 / 07 / 2025, 22:00

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

06 / 07 / 2025, 21:39

В Иране задержали информатора израильской разведки

06 / 07 / 2025, 21:11

Трамп ввел режим ЧС в округе Техаса из-за наводнения

06 / 07 / 2025, 20:47

В Армении ответили на данные Киева о расширении в стране военного присутствия России

06 / 07 / 2025, 20:16

Стремительными темпами продолжаются работы по созданию Парка Победы в городе Ханкенди - ФОТО

06 / 07 / 2025, 19:50

Маск подал документы на регистрацию своей партии

06 / 07 / 2025, 19:10

Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

06 / 07 / 2025, 18:49

Сестра Роналду ответила на критику в адрес игрока из-за его отсутствия на похоронах Жоты

06 / 07 / 2025, 18:00

Бизнес-центр «Ханкенди» сыграет важную роль в создании деловой среды в регионе - ФОТО

06 / 07 / 2025, 17:45

Mahmut Orhan выступил в Sea Breeze - ФОТО

06 / 07 / 2025, 17:30

Азербайджанский композитор скончался в Турции

06 / 07 / 2025, 17:15

В Конгресс-центре в Ханкенди имеются широкие возможности для проведения мероприятий странового и международного значения - ФОТО

06 / 07 / 2025, 17:00

Взрывы в селе Березина нанесли серьезный ущерб АЗС SOCAR Energy Ukraine - ФОТО

06 / 07 / 2025, 16:45
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45