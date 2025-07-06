ФИФА в 36 раз снизила стоимость билетов на полуфинал КЧМ между «Челси» и «Флуминенсе»

Стоимость билетов на полуфинальный матч клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между английским «Челси» и бразильским «Флуминенсе» снизилась в 36 раз.

Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, на данный момент стоимость билета составляет $13,4, хотя ещё 72 часа билеты стоили $473,9. Отмечается, что теперь стоимость билетов ниже, чем пиво ($14) или еда ($15) на стадионе.

Встреча между командами состоится во вторник, 8 июля. 9 июля в другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и французский «ПСЖ».

Напомним, клубный чемпионат мира проходит в США. Финал турнира состоится 13 июля.

Источник: Чемпионат