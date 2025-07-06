Аккан Сувер: Лидеры ОЭС направили месседжи единства всему миру из Ханкенди, и это вызывает гордость в каждом из нас

Несколько дней назад мы с разочарованием стали свидетелями бесчеловечного отношения, проявленного к азербайджанцам в России.

С большим сожалением и скорбью мы восприняли весть об убийстве двух граждан Азербайджана в Екатеринбурге. Однако на фоне всего этого каждый из нас испытал гордость за то, что лидеры стран-членов на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди направили миру месседжи единства и мира.

Об этом сказал руководитель Фонда стратегических и социальных исследований «Группа Мармара» Аккан Сувер.

По его словам, эта встреча, имевшая огромное значение для наших стран, запомнилась как пример мирной и всеобъемлющей дружбы, а не демонстрации силы.

«Съезд наших лидеров на этот саммит стал проявлением доброй воли и показателем баланса. Это также позволило нам ощутить влияние солидарности, далекой от конкуренции. Встреча в Ханкенди имеет особое значение не только с точки зрения демонстрации лидерами прочного единства, но и с точки зрения их непосредственного соприкосновения с ценностями Азербайджана. Организация Азербайджаном такой встречи на фоне высказывания им своих законных требований к Армении и ожидания соглашения по этому поводу еще раз продемонстрировала высокий авторитет страны на Южном Кавказе», - сказал глава фонда.

Источник: АЗЕРТАДЖ