 Аккан Сувер: Лидеры ОЭС направили месседжи единства всему миру из Ханкенди, и это вызывает гордость в каждом из нас | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Аккан Сувер: Лидеры ОЭС направили месседжи единства всему миру из Ханкенди, и это вызывает гордость в каждом из нас

First News Media22:00 - Сегодня
Аккан Сувер: Лидеры ОЭС направили месседжи единства всему миру из Ханкенди, и это вызывает гордость в каждом из нас

Несколько дней назад мы с разочарованием стали свидетелями бесчеловечного отношения, проявленного к азербайджанцам в России.

С большим сожалением и скорбью мы восприняли весть об убийстве двух граждан Азербайджана в Екатеринбурге. Однако на фоне всего этого каждый из нас испытал гордость за то, что лидеры стран-членов на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди направили миру месседжи единства и мира.

Об этом сказал руководитель Фонда стратегических и социальных исследований «Группа Мармара» Аккан Сувер.

По его словам, эта встреча, имевшая огромное значение для наших стран, запомнилась как пример мирной и всеобъемлющей дружбы, а не демонстрации силы.

«Съезд наших лидеров на этот саммит стал проявлением доброй воли и показателем баланса. Это также позволило нам ощутить влияние солидарности, далекой от конкуренции. Встреча в Ханкенди имеет особое значение не только с точки зрения демонстрации лидерами прочного единства, но и с точки зрения их непосредственного соприкосновения с ценностями Азербайджана. Организация Азербайджаном такой встречи на фоне высказывания им своих законных требований к Армении и ожидания соглашения по этому поводу еще раз продемонстрировала высокий авторитет страны на Южном Кавказе», - сказал глава фонда.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
172

Актуально

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования США

Политика

Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с официальным визитом в ...

Общество

В регионах пройдут дожди с грозами

Мнение

Депутат Нигяр Арпадараи о том, чем запомнился саммит в Ханкенди

Политика

МИД опубликовал коммюнике саммита ОЭС в Ханкенди

Аккан Сувер: Лидеры ОЭС направили месседжи единства всему миру из Ханкенди, и это вызывает гордость в каждом из нас

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Президент Ирана примет участие в саммите ОЭС в Ханкенди

Петер Михалко осудил действия российских силовиков против азербайджанцев

Послу Азербайджана в РФ вручена вербальная нота

МИД: Заявления о том, что Азербайджан не ответил на официальные обращения России, являются необоснованными

Последние новости

МИД опубликовал коммюнике саммита ОЭС в Ханкенди

Сегодня, 22:25

Аккан Сувер: Лидеры ОЭС направили месседжи единства всему миру из Ханкенди, и это вызывает гордость в каждом из нас

Сегодня, 22:00

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Сегодня, 21:39

В Иране задержали информатора израильской разведки

Сегодня, 21:11

Трамп ввел режим ЧС в округе Техаса из-за наводнения

Сегодня, 20:47

В Армении ответили на данные Киева о расширении в стране военного присутствия России

Сегодня, 20:16

Стремительными темпами продолжаются работы по созданию Парка Победы в городе Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 19:50

Маск подал документы на регистрацию своей партии

Сегодня, 19:10

Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Сегодня, 18:49

Сестра Роналду ответила на критику в адрес игрока из-за его отсутствия на похоронах Жоты

Сегодня, 18:00

Бизнес-центр «Ханкенди» сыграет важную роль в создании деловой среды в регионе - ФОТО

Сегодня, 17:45

Mahmut Orhan выступил в Sea Breeze - ФОТО

Сегодня, 17:30

Азербайджанский композитор скончался в Турции

Сегодня, 17:15

В Конгресс-центре в Ханкенди имеются широкие возможности для проведения мероприятий странового и международного значения - ФОТО

Сегодня, 17:00

Взрывы в селе Березина нанесли серьезный ущерб АЗС SOCAR Energy Ukraine - ФОТО

Сегодня, 16:45

В Агдам возвращается жизнь – в село Хыдырлы на первом этапе переселятся 719 семей - ФОТО

Сегодня, 16:30

В регионах пройдут дожди с грозами

Сегодня, 16:15

В яслях-детском саду в селе Хыдырлы созданы необходимые условия для обучения и воспитания малолетних детей - ФОТО

Сегодня, 16:00

МИД Азербайджана выразил соболезнования США

Сегодня, 15:45

Маск пообещал американцам «супервеселье»

Сегодня, 15:30
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45