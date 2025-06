Баку и Найроби отмечают важность поддержания динамики политического диалога

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кению встретился с премьер-министром и секретарем кабинета министров по иностранным делам и делам диаспоры Кении Мусалией Мудавади, сообщается на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.

Опираясь на плодотворное партнерство, налаженное на таких многосторонних платформах, как ООН, Движение неприсоединения и COP29, была подчеркнута исключительная важность поддержания динамики политического диалога и взаимных визитов высокого уровня для дальнейшего развития двусторонних отношений в различных измерениях, будь то парламентская дипломатия, экономическое и торговое сотрудничество или гуманитарные и культурные обмены.

В этой связи официальное открытие посольства Азербайджана в Найроби имеет огромное значение как новая движущая сила в развитии межгосударственных отношений, отмечается в сообщении.

In the margins of his official visit, @Bayramov_Jeyhun, Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan had a meeting with @MusaliaMudavadi, EGH, Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs of Kenya.



