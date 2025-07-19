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Милли Меджлис выразил решительный протест против резолюции Палаты представителей Бельгии

First News Media10:00 - Сегодня
Милли Меджлис выразил решительный протест против резолюции Палаты представителей Бельгии

Милли Меджлис Азербайджанской Республики выражает решительный протест против односторонней и предвзятой резолюции, принятой Палатой представителей Бельгии 17 июля, и категорически отвергает выдвинутые в этом документе необоснованные обвинения в адрес нашей страны.

Авторы документа, основанного на неподтвержденной, ошибочной и односторонней информации, игнорируют сложившиеся в последнее время в регионе Южного Кавказа политические, правовые и гуманитарные условия, проявляют пренебрежение к принципам и нормам международного права и не уважают критерии справедливости и объективности, которыми должен руководствоваться любой парламент.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Резолюция фактически отрицает законное и суверенное право Азербайджанской Республики на восстановление своей территориальной целостности. Антитеррористическая операция, проведенная Азербайджаном в сентябре 2023 года, была направлена исключительно против остатков вооруженных сил Армении и незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории Карабаха, и полностью соответствовала международному праву. В ходе этой операции не был причинен вред ни одному гражданскому лицу, а также не пострадали религиозные и культурные памятники.

Попытки членов парламента Бельгии обвинить Азербайджан в «военных преступлениях» и «нарушениях прав человека» безосновательны и политически мотивированы. В резолюции умалчивается о тридцатилетней оккупации территорий Азербайджана вооруженными силами Армении, многочисленных преступлениях, совершенных в этот период против мирного азербайджанского населения, актах геноцида, этнической чистке, в результате которой 750 тысяч азербайджанцев были вынужденно перемещены в пределах своей родины, разрушении наших городов и сел, разграблении и осквернении нашего национального, культурного, религиозного и исторического наследия. Вместо этого Азербайджан, стремящийся установить мир и справедливость на своей земле, подвергается несправедливым нападкам.

Что до части резолюции, касающейся «незаконных арестов», будет уместно напомнить, что лица армянской национальности, привлеченные в настоящее время к судебному расследованию в Баку, обвиняются в совершении таких преступлений на территории Азербайджана, как военная агрессия, военные преступления, насильственное исчезновение, пытки, терроризм и другие. Их соответствующие права обеспечены, судебный процесс проводится прозрачно и жалоб на жестокое обращение не поступало. Выдвижение противоположных отмеченному утверждений является не чем иным, как вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

С сожалением следует отметить, что в резолюции допущены провокационные и ошибочные интерпретации концепции «Западного Азербайджана», которая предусматривает право сотен тысяч азербайджанцев, массово депортированных или насильственно изгнанных из Армении, на мирное возвращение на земли своих предков.

Эта концепция выражает стремление нашего народа, верного исторической памяти, к справедливости и полностью соответствует международному праву.

Вопреки заявленным целям, резолюция не способствует усилиям по установлению мира. В условиях, когда в последнее время предпринимаются серьезные шаги для продвижения мирной повестки, связанные с армянской диаспорой силы в парламентах таких стран, как Бельгия и Швейцария, а также в Европейском парламенте, стремятся сорвать мирный процесс и создать новые очаги напряженности в регионе.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики призывает членов Палаты представителей Бельгии отказаться от практики принятия подобных документов, не основанных на объективном подходе, относиться с уважением к принципам и нормам международного права, а также к правам всех народов региона и воздерживаться от шагов, способных обострить ситуацию.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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