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Президент COP29 призывает созвать Каспийский саммит для решения экологического кризиса

First News Media13:36 - Сегодня
Президент COP29 призывает созвать Каспийский саммит для решения экологического кризиса

Представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев призывает к проведению срочного Каспийского саммита для решения углубляющегося экологического кризиса в регионе.

Об этом он заявил в интервью изданию The Times Of Central Asia.

Он отметил, что и Центральная Азия и Южный Кавказ граничат с Каспийским морем, которое представляет собой единый экосистемный комплекс, испытывающий серьёзное климатическое давление: «Наиболее острой проблемой является нехватка воды, которая обострилась за последние годы. Это вызвано изменением климата и привело к масштабной опустынивающей деградации земель по всей Центральной Азии, на Кавказе, а также в прилегающих районах — Каспийское море, Аральское море и озеро Урмия в Иране».

«Эти процессы взаимосвязаны, но высыхание Каспийского моря — одна из центральных проблем. На недавнем Невском международном экологическом конгрессе Азербайджан выступил с инициативой проведения саммита, направленного на решение этого кризиса. Пример Аральского моря служит ярким предостережением: его исчезновение привело не только к экологической катастрофе, но и к социальным потрясениям, включая массовую миграцию. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на мерах по смягчению последствий и адаптации.

Эксперты сходятся во мнении, что уровень воды в Каспийском море продолжит снижаться в ближайшие 15–20 лет. Особенно остро это отражается на казахстанских регионах Атырау и Актау, затрагивая сельское хозяйство, инфраструктуру, добычу энергоресурсов на шельфе и работу портов.

Сегодня уровень Каспия уже опустился ниже исторического минимума, зафиксированного с XIX века. Быстро изменить ситуацию невозможно, но координированные действия жизненно необходимы — в частности, меры по защите биоразнообразия и увеличению притока воды из ключевых рек, таких как Кура, Урал, Терек, Самур и Волга, водность которых значительно сократилась», - сказал Мухтар Бабаев.

По его словам, естественно, что государства стремятся защищать национальные интересы, но именно это подчеркивает важность региональной координации: «Саммит пяти прикаспийских стран мог бы объединить усилия — особенно в вопросе восстановления речных притоков в Каспийское море. Единый политический подход позволит избежать потенциальной напряжённости, связанной с использованием водных ресурсов».

«Глобальный ландшафт стремительно меняется: новые технологии и достижения науки предоставляют более совершенные инструменты для принятия решений. Например, искусственный интеллект может повысить точность прогнозов и моделирования сценариев. Азербайджан уже интегрировал ИИ в государственные программы и продвигает региональное сотрудничество в области климатических наук. Формирование общей научной базы – это первый шаг к выработке единой климатической повестки», - отметил Мухтар Бабаев.

Отвечая на вопрос о том, насколько реалистична долгосрочная декарбонизация энергетического сектора, Бабаев сказал: «Декарбонизация должна идти рука об руку с охраной биоразнообразия. Хотя нефтегазовая деятельность будет продолжаться, Азербайджан активно инвестирует в возобновляемые источники энергии. Мы уже подписали соглашения с Казахстаном и Узбекистаном об экспорте «зелёной» электроэнергии в Европу и создали в стране зоны зелёной энергетики. Такая диверсификация подтверждает нашу приверженность снижению вредных выбросов».

По его словам, региональные действия имеют глобальные последствия: «Опыт Каспия может стать источником идей для международной климатической политики — так же, как и мы учимся у других. Программа ООН по окружающей среде (UNEP) помогает нам разработать специальный Каспийский план действий, который может стать моделью для глобального климатического взаимодействия».

Мухтар Бабаев сообщил, что в июне в Бонне состоится подготовительная климатическая встреча, где будет оценён прогресс в регионе накануне COP30 в Бразилии: «Наша цель — укрепить усилия по защите климата, установить новые цели и внедрить инновационные инструменты».

Коснувшись влияния выхода США из Парижского соглашения, он сказал: «Несмотря на то, что соглашение поддерживают более 190 стран, США как один из крупнейших источников выбросов играют ключевую роль. Их выход в 2016 году, а затем и повторное отступление в настоящее время — это, безусловно, шаг назад, но глобальные усилия должны продолжаться. Недавние успехи в развитии углеродных рынков и создании фонда компенсаций за потери и ущерб говорят о живучести и устойчивости соглашения».

Отвечая на вопрос о том, могут ли такие средние державы, как Казахстан и Азербайджан, стать стабилизирующей силой или альтернативными центрами в глобальной системе, Мухтар Бабаев подчеркнул: «Безусловно. Казахстан и Азербайджан занимают выгодное положение как региональные лидеры. Лидерство — это не только вопрос размера или ВВП. Важны амбиции и видение. Наши страны готовы участвовать в формировании глобальных решений».

Источник: The Times Of Central Asia

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