У певицы Джесси Джей диагностировали онкологию - ВИДЕО

Всемирно известная 37-летняя певица Джесси Джей поделилась в соцсетях информацией о том, что у неё диагностировали рак груди на ранней стадии.

По её словам, решение рассказать об этом далось ей непросто, но она посчитала важным быть откровенной с поклонниками и поддержать тех, кто сталкивается с подобным диагнозом: «Когда я делилась личным в прошлом, получала много тепла и отклика. Люди рассказывали свои истории - это объединяет».

Она подчеркнула, что старается держаться, ведь болезнь обнаружили на раннем этапе: «Любая форма рака - это ужасно, но я концентрируюсь на позитиве».

Также певица с иронией заметила, что недавно выпустила треки с названиями No Secrets (Никаких секретов) и I’m Living My Best Life (Живу свою лучшую жизнь): «Конечно, это было заранее спланировано. Ну не может же быть просто совпадением».

