Матвиенко обозначила приоритеты России в отношениях с Арменией
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рада возобновлению политического диалога двух стран на парламентском уровне.
Как передают армянские СМИ, об этом она сказала в ходе двусторонней встречи с главой Нацсобрания Армении Аленом Симоняном.
Матвиенко подчеркнула, что российская сторона заинтересована в развитии и расширении многопланового сотрудничества с Арменией.
«Заинтересованы в развитии и расширении многопланового сотрудничества в самых разных сферах», - сказала она.
По словам главы Совета Федерации, история взаимоотношений России и Армении основана на крепкой дружбе.
Она отметила также близость традиций народов двух стран.
«Сегодня мы естественные союзники. Мы партнёры стратегические», - отметила Матвиенко.
Отметим, что делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко находится в Армении с официальным визитом.