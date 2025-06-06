Гасперини возглавил итальянский футбольный клуб «Рома»

«Рома» на официальном сайте объявила о назначении Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера команды.

Контракт с 67-летним специалистом рассчитан до 2028 года.

«Добро пожаловать в клуб, мистер!» — сказано в заявлении «волков».

Последним местом работы Гасперини была «Аталанта», которую он возглавлял с лета 2016 года.

Под его руководством клуб из Бергамо провёл 439 матчей во всех турнирах, в которых одержал 228 побед, 101 раз сыграл вничью и 110 раз потерпел поражение. В сезоне-2023/2024 «Аталанта» выиграла Лигу Европы.

По итогам минувшего сезона «Рома» заняла пятое место, «Аталанта» — третье.