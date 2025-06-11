ЦБА решил сохранить учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,25%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, нижний предел процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, а верхний предел - на уровне 8,25%.

Таким образом, ЦБА девятый раз подр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌яд оставляет учетную ставку без изменений. Ставка в размере 7,25% действует со 2 мая 2024 года, когда она была снижена с 7,5%.

«Это решение принято с учетом соответствия фактической инфляции прогнозу, возможных последствий последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, а также с учетом решений денежно-кредитной политики», - говорится в сообщении.

Следующее заседание правление ЦБА по вопросу учетной ставки пройдет 23 июля.