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У берегов Индонезии горит паром с 280 людьми на борту - ВИДЕО

First News Media17:19 - Сегодня
У берегов Индонезии горит паром с 280 людьми на борту - ВИДЕО

У берегов Индонезии вспыхнул пожар на пассажирском пароме KM Barcelona VA, на борту которого находилось около 280 человек.

По данным издания The U.S. Sun, густой чёрный дым, валивший с нижних палуб, вызвал панику среди пассажиров — многие из них выпрыгнули за борт, чтобы спастись.

Очевидцы публикуют в социальных сетях тревожные кадры, на которых видны крики и просьбы о помощи. На отдельных видео зафиксированы моменты, когда члены экипажа помогают пассажирам надеть спасательные жилеты перед тем, как покинуть судно.

На данный момент подтверждена гибель трех человек, еще 150 были спасены, сообщает Синьхуа.

Около 130 человек пропали без вести.

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