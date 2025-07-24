МИД Азербайджана выразил соболезнования России

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России в связи с авиакатастрофой в Амурской области.

Об этом говорится в публикации МИД в «Х».

«Глубоко опечалены трагической гибелью людей в результате крушения самолета в Амурской области Российской Федерации. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших», - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в Амурской области России потерпел крушение самолет «Ан-24». В результате все 49 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.