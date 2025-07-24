Нани Брегвадзе: «Муслим Магомаев был очень хорошим человеком, которого я никогда не забуду» - ВИДЕО

Легендарная грузинская певица Нани Брегвадзе поделилась своими воспоминаниями о легенде советской и азербайджанской эстрады Муслиме Магомаеве.

На побережье Sea Breeze Resort в Баку продолжается международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, в рамках которого сегодня состоится вечер памяти легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева, одной из участниц которого станет народная артистка СССР Нани Брегвадзе.

«Рада, что азербайджанцы и Азербайджан помнят его, и не только вы, но и все люди бывшего Советского Союза. Муслим Магомаев сегодня и с вами, и со мной. Я его не забуду никогда. Он был замечательным певцом, красавцем и очень хорошим человеком, что очень важно» - заявила Н.Брегвадзе, общаясь с представителями азербайджанских СМИ на бирюзовой ковровой дорожке международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025.