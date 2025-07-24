Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере обязательного медицинского страхования

24 июля председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ГАОМС) Заур Алиев встретился с делегацией во главе с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в нашей стране Лу Мэй.

Как сообщили в пресс-службе агентства, в ходе встречи было затронуто сотрудничество между Азербайджаном и Китаем, основанное на стратегическом партнерстве, и проведен обмен мнениями относительно перспектив взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования.

Заур Алиев подробно проинформировал о внедрении обязательного медицинского страхования в нашей стране, расширении доступности медицинских услуг для населения, а также о приоритетных направлениях деятельности агентства. Кроме того, он отметил, что во время пандемии COVID-19 Китай оказал Азербайджану поддержку, направив медицинскую экспертную группу и предоставив вакцины.

В свою очередь, посол Лу Мэй сообщила, что Китай заинтересован в обмене знаниями и опытом с Азербайджаном в таких направлениях, как цифровизация в системе здравоохранения, подходы к управлению медицинским страхованием и модели финансирования медицинских учреждений. Посол также подчеркнула, что деятельность Государственного управления медицинского страхования Китая во многом схожа с функциями ГАОМС. В этой связи она отметила целесообразность визита азербайджанской делегации в Китай для детального ознакомления с данной сферой.

Стороны обсудили налаживание связей между агентством и Государственном управлением медицинского страхования, организацию совместных учебных программ с целью повышения уровня знаний и навыков медицинского персонала, а также возможности сотрудничества в рамках программ технической помощи, предоставляемых Китаем.

На встрече была подчеркнута важность продолжения и расширения сотрудничества.