Принц Саудовской Аравии скончался после 20 лет пребывания в коме - ФОТО

В возрасте 36 лет умер "спящий принц" из Саудовской Аравии Аль-Валид бин Халед бин Талал Аль Сауд, сообщает издание The Sisat Daily.

Во время учебы в Лондоне член королевской семьи получил тяжелую черепно-мозговую травму в автокатастрофе. На тот момент ему было всего лишь 16 лет.

После случившегося он так и не пришел в сознание, проведя в коме 20 лет. Все эти годы медики искусственно поддерживали его жизнь.

Смерть наступила 19 июля.

Сообщения о случившемся подтвердил его отец, принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз.