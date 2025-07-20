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Принц Саудовской Аравии скончался после 20 лет пребывания в коме - ФОТО

First News Media09:29 - Сегодня
Принц Саудовской Аравии скончался после 20 лет пребывания в коме - ФОТО

В возрасте 36 лет умер "спящий принц" из Саудовской Аравии Аль-Валид бин Халед бин Талал Аль Сауд, сообщает издание The Sisat Daily.

Во время учебы в Лондоне член королевской семьи получил тяжелую черепно-мозговую травму в автокатастрофе. На тот момент ему было всего лишь 16 лет.

После случившегося он так и не пришел в сознание, проведя в коме 20 лет. Все эти годы медики искусственно поддерживали его жизнь.

Смерть наступила 19 июля.

Сообщения о случившемся подтвердил его отец, принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз.

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