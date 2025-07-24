Испанскую авиакомпанию обвинили в антисемитизме

В Испании отвергли обвинения в антисемитизме из-за снятия с рейса авиакомпании Vueling более полусотни пассажиров, которые, как выяснилось, имели еврейское происхождение.

Об этом сообщает АР.

Накануне на борту самолёта, который должен был вылететь из испанского города Валенсия в Париж, произошёл инцидент, из-за которого с него сняли 44 несовершеннолетних и восемь взрослых пассажиров.

Некоторые израильские СМИ сообщили, что пассажиры являются евреями и что их высадка якобы была мотивирована религиозными убеждениями. Это же утверждение подхватил один из министров израильского правительства.

Гражданская гвардия Испании в четверг заявила, что несовершеннолетние и взрослые являются гражданами Франции, а правоохранители, которых привлекли к урегулированию инцидента, не знали о религиозной принадлежности группы.

Там добавили, что 23 несовершеннолетних и двое взрослых из группы сели на рейс другой авиакомпании. Остальные провели ночь в отеле, и для них организуют вылет из Валенсии позже в четверг.

Представитель Vueling заявил, что пассажиров высадили после того, как несовершеннолетние неоднократно вмешивались в работу аварийного оборудования самолёта и прерывали демонстрацию экипажа по технике безопасности.

«Мы категорически отрицаем любые предположения о том, что поведение нашего экипажа было связано с религиозной принадлежностью пассажиров», – говорится в заявлении Vueling.