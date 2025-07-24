Народный артист Ариф Бабаев помещен в бакинскую больницу - ОБНОВЛЕНО

Народного артиста Азербайджана Арифа Бабаева на автомобиле скорой помощи доставили из Гахской центральной районной больницы в Центральную клиническую больницу в Баку.

Как сообщил Report сын артиста Яшар Бабаев, его отец был помещен в реанимационное отделение клиники.

По словам Я. Бабаева, состояние Арифа Бабаева остается тяжелым, изменений нет.

16:00

23 июля 2025 года около 17:30 Народный артист Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую центральную районную больницу с диагнозом острая дыхательная недостаточность.

Как сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями) в ответ на запрос 1news.az, пациент был немедленно интубирован и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время его лечение продолжается в отделении реанимации медицинского учреждения. Состояние оценивается как критически тяжёлое. Планируется его эвакуация в медицинское учреждение столицы в соответствии с состоянием здоровья», — говорится в сообщении.

14:40

Народный артист Азербайджана Ариф Бабаев помещен в реанимацию.

Об этом сообщил АПА его сын Яшар Бабаев.

Источник: АПА