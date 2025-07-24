В Агдамском и Ходжавендском районах произошло возгорание на открытой местности
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о возгорании на открытой местности в направлении сел Гюляблы и Абдал Агдамского района, а также села Сос Ходжавендского района.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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