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В столице Азербайджана стартовал IV Baku Piano Festival - ФОТО

First News Media21:50 - 14 / 06 / 2025
В столице Азербайджана стартовал IV Baku Piano Festival - ФОТО

Яркое открытие IV Baku Piano Festival с успехом состоялось в Rotunda Roof Garden.

Фестиваль открылся концертом с участием коллектива Mina Agossi quartet (Мина Агосси – вокал, Джереми Брюгер – пиано, Эрик Джакот – басс, Джоз Айдама – ударные).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие собрало большое количество зрителей. Среди гостей были деятели культуры и искусства, а также представители столичной прессы.

В начале вечера публику приветствовал основатель и директор фестиваля, заслуженный артист Азербайджана, известный джазовый пианист и композитор Шаин Новрасли. Он рассказал об истории зарождения Baku Piano Festival и поблагодарил друзей и спонсоров за поддержку и помощь, которые они оказывали организаторам все эти годы.

Солистка квартета Мина Агосси начала свое выступление с импровизационной композиции, которую посвятила городу Баку.

Мина Агосси появилась на свет в 1972 году в Безансоне. После обучения во Франции, Марокко и Нигерии успела поработать в Штатах и пожить в Испании, а также прикоснуться к большинству музыкальных стилей до того, как полностью отдать себя профессиональному джазу. Охарактеризовать музыку Мины практически невозможно.

Ее стиль – это скорее акцент на глубоком эмоциональном внутреннем мире певицы, амбициозная, но чувствительная музыка, изысканная, как дорогое вино, но в то же время мощная. Мина профессионально управляет музыкой, это язык ее самовыражения, наполненный не классическим, общепринятым, а уникальным, только ей присущим содержимым.

IV Baku Piano Festival продлится до 28 июня. В течение двух недель жителей и гостей столицы ожидает большая концертная программа, на которой будет представлена музыка разных жанров. В рамках Baku Piano Festival 2025 также планируются арт-мероприятия, выставки, литературный конкурс и джем-сейшны. Особая гордость фестиваля — концерт молодых талантов We Are the Future.

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