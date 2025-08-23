Роналду установил уникальное достижение

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду первым в истории оформил по 100 голов за четыре разных клуба.

23 августа «Аль-Наср» проиграл «Аль-Ахли» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии (2:2 основное время, 3:5 серия пенальти). Роналду оформил гол, ставший сотым за «Аль-Наср» в основное время, отличившись с пенальти.

Всего на счету Роналду 450 голов за «Реал Мадрид», 145 голов — за «Манчестер Юнайтед», 101 мяч — за «Ювентус» и 100 голов — за «Аль-Наср».

Источник: Gazeta.Ru